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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
715Гомзин, хут. вл.при рч. Гомзине.4417168992
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
261. Гомзин, хутор бывший владельческий, дворов 101, жителей 921
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Гамзин хутор49382371Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 7. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 9.