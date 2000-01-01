хутор Гомзин, хутор Гомзин, Солохинская волость, Грайворонский уезд (на 1892) — Familio

Гомзин

Солохинская волость, Грайворонский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
715Гомзин, хут. вл.при рч. Гомзине.4417168992

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Солохинская волость
261. Гомзин, хутор бывший владельческий, дворов 101, жителей 921

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Грайворонский уезд, Солохинская волость
Гамзин хутор49382371Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 7. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 9.
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