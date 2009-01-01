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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Гили29Юлиус. Ант. Здроевский1975155
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
498. Гили, село бывшее владельческое и государственное, при речке Репнице, дворов 38, жителей 247, 2 церкви православных, водяная мельница
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
11Село Гили 1-етрактеколодцеКожарскому с. о. 57190180Гилянского прав. 12747
12Село Гили 2-етрактеколодцеКожарскому с. о. церк. земли31912Гилянского прав. 12747
65Им. Гилитрактепрудеотст. маиору Здроевскому, кат. 11511Черейского р.-к. 12747
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Гили190
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Гили95