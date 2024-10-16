деревня Трека, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Трека

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2206Трека, дер.при р. Чусовой.863678277263Часовня православная 1. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нижнесельская волость
515. Трека, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 29, жителей 195, часовня, лавка
Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
562. Трека, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой и речке Треке, дворов 45, жителей 497, часовня, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нижне-сельская волость
3) д. Трека, на р. Чусовой, распл.Трекинское и 3-е Нижнесельское общества154446439Бывшие государственные и горнозаводские местер. РаскольникиРусские884

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
91817Трёкадеревня57°08'с.ш.59°32'в.д.O-40-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000136д Трекадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.