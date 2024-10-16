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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2206Трека, дер.при р. Чусовой.863678277263Часовня православная 1. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
515. Трека, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой, дворов 29, жителей 195, часовня, лавка
562. Трека, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой и речке Треке, дворов 45, жителей 497, часовня, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) д. Трека, на р. Чусовой, распл.Трекинское и 3-е Нижнесельское общества154446439Бывшие государственные и горнозаводские местер. РаскольникиРусские884
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91817Трёкадеревня57°08'с.ш.59°32'в.д.O-40-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65753000136д Трекадеревня