рабочий посёлок Атиг, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Атиг

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3262Атигская, дер.при рч. Агите.1403058191206
3263Атигский, зав.при рч. Агите.14030160442499Церковь православная 1. Волостное правление. Земская станция. Кричная фабрика 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Атигская волость
село Атигский завод213367913091310132826382

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Атигская волость
1) с. Атигское, на р. Атиге, церк., минист. уч., церк.-прих. шк., обществ. библ., вол. правл., распл.Атигское общество50615221562Бывшие помещичьиПравославныеРусские130

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
686232Атигпгт56°40'с.ш.59°26'в.д.O-40-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Атиг
65628154051рп Атиграбочий поселок

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