деревня Малые Сокольники, деревня Малые Сокольники, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Малые Сокольники

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Гражданское дело по частной жалобе крестьянина деревни Малые Сокольники Глебовской волости Н. Ф. Шарова на постановление Земского начальника третьего участка, которым отк Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
4042Сокольники малые (Сокольниково малое, Дубец верхний), д. каз.при рч. Дубце.133062227

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4343Сокольники малые деревня7210113137
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