деревня Чурилова, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Чурилова

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3602Чурилова, д. каз.при колодцах.30½20½104043

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Башкатовская волость
Чурилово (деревня)9Станция Отрада

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Воинская волость
274143ЧуриловхуторКлейменовскийВсего: 1. Крестьянского типа: 1.35822202Отрада, М.-К. ж. д. : 9,3 км.п. о. Отрада: 9,3 км.
275144ЧуриловодеревняКлейменовскийВсего: 19. Крестьянского типа: 19.525410622201.5Отрада, М.-К. ж. д. : 9 км.п. о. Отрада: 9 км.

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