- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянами сел. Вербова Ходорковской вол. Сквирского уезда Киевской губернии Б. и И. Можаровскими, Г. и И. Зузинскими и др. у бывшего владельца С. Ольховс Показать все
О выкупе земли крестьянами селения Вербова Ходорковской волости Сквирского уезда Киевской губернии, Бонифатием и Ильей Можаровскими, Григорием и Иваном Зузинскими и др. у Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1071. Вербов, село бывшее владельческое, при речке Уневе, дворов 116, жителей 938, церковь православная, католическая часовня, школа
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Вербов село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-6475Любимівкаселоцентр сільської радир-н Андрушівськийсільрада Любимівська