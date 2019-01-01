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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1001Новотроицкая Криуша, слоб. каз.при рч. Криуше.4530179748782Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
442. Ново-Троицкая Криуша, слобода бывшая государственная, при речке Криуше, дворов 318, жителей 2420, церковь православная, школа, лавка, 2 ярмарки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Новотроицкая-Криуша5548слободаа) Новотроицко-Криушинского.4172786
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7432Новотроицкоесело50°08'с.ш.41°06'в.д.M-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637428101с Новотроицкоесело