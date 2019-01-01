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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
13Дер. Тишковкабольшой проселочной в г. Климовичиоз. ЧерномТишковскому с. о. 44160145Дубовицкого пр. 14439
46Фольв. Тишковкапросолоч. в м. Шумячиоз. Черноммеш. М. И. Беликовской, прав. 1512Дубовицкого пр14340
66Хут. Тишковкапроселоч. на м. Шумячиоз. Черноммещ. В. и Ав. Жуковским, пр. 122Шумячского пр. 14340
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178092Тишковкадеревня53°49'00"32°20'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656420266д Тишковкадеревня