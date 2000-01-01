деревня Колодина, Чальско-Дорская волость, Гжатский уезд (на 1904) — Familio

Колодина

Чальско-Дорская волость, Гжатский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Переписка об обнаруженных у крестьян Гжатского у. Чальско-Дорской волости дер. Колодиной Ивана Федотова в чайной лавке Котова 2-го участка Сущевской части г. Москвы 8 экз Показать все
Дознание об обнаруженных у крестьян Гжатского у. Чальско-Дорской волости дер. Колодиной Ивана Федотова в чайной лавке Котова 2-го участка Сущевской части г. Москвы 8 экз. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4131Колодина, д. вл.при р. Воре.269145261

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Дорская волость
157. Колодина, деревня бывшая владельческая, при реке Воре, дворов 14, жителей 88, волостное правление (у г. 27 в.). В 2 верстах — церковь православная, винн. склад, ярма Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Дорская волость
деревня Колодино76125641325060369312967

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Чальско-Дорская волость
570КолодиноДеревня28245965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.