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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Переписка об обнаруженных у крестьян Гжатского у. Чальско-Дорской волости дер. Колодиной Ивана Федотова в чайной лавке Котова 2-го участка Сущевской части г. Москвы 8 экз Показать все
Дознание об обнаруженных у крестьян Гжатского у. Чальско-Дорской волости дер. Колодиной Ивана Федотова в чайной лавке Котова 2-го участка Сущевской части г. Москвы 8 экз. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4131Колодина, д. вл.при р. Воре.269145261
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
157. Колодина, деревня бывшая владельческая, при реке Воре, дворов 14, жителей 88, волостное правление (у г. 27 в.). В 2 верстах — церковь православная, винн. склад, ярма Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Колодино76125641325060369312967
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
570КолодиноДеревня28245965