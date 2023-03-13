деревня Высокая Буда, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Высокая Буда

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Дубровицкая волость
16Дер. Высокая-Будапроселочнойреч. ЖадунькеВысоко-Буд. с. о. 46153154Красовичск. пр. 11934
37Им. Высокая-БудапроселочнойАмшаредв. Н. Нигаеву, прав. 11Красовичск. пр. 13533
47постоялый дом Высокая-Будапроселочнойреч. Жадунькедв. К. Каменскому, кат. 114Красович. р.-кат. 11934

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Высоковский сельсовет
д Высокая Буда32

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д. Высокая Буда19

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