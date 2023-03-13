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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
16Дер. Высокая-Будапроселочнойреч. ЖадунькеВысоко-Буд. с. о. 46153154Красовичск. пр. 11934
37Им. Высокая-БудапроселочнойАмшаредв. Н. Нигаеву, прав. 11—Красовичск. пр. 13533
47постоялый дом Высокая-Будапроселочнойреч. Жадунькедв. К. Каменскому, кат. 114Красович. р.-кат. 11934
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Высокая Буда32
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Высокая Буда19