село Рожново, село Рожново, Тумская волость, Суздальский уезд (на 1905) — Familio

Рожново

Тумская волость, Суздальский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5231Рожново, с. вл.при рч. Уршме.131324115121Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Суздальский уезд
С. Спасское Рожново. Д. Забережье, Денисьево и Пушкино. Сц. Зерново20Ел. Фед. Крузенштерн3845102

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Тумская волость
632. Рожново, село бывшее владельческое, при речке Уршме, дворов 30, жителей 185, церковь православная, богадельня, ветряная мельница

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Тумская волость
6430Рожново село1853441165
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