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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Поозерье, Ложголовской волости, Гдовского уезда, К. Кареткиным. 1891–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина д. Поозерье Ложголовской волости Гдовского уезда К. Кареткина на постановление уездного съезда по делу о семейном разделе. 1899–1904 гг. // Централь Показать все
Об отказе принять в Ложголовское сельское общество крестьянина д. Поозерье Ложголовской волости Гдовского уезда И. Богданова. 1899 г. // Центральный государственный истор Показать все
О выкупе двух наделов земли крестьянином д. Поозерье, Ложголовской волости, Г. Ивановым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
957Поозерье, д. вл.при колодце.8040184948
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Позерье д.825 стан3052 участок3почтовое отделение Козья Гора.