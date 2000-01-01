деревня Паозерье, Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Паозерье

Ложголовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Поозерье, Ложголовской волости, Гдовского уезда, К. Кареткиным. 1891–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
По жалобе крестьянина д. Поозерье Ложголовской волости Гдовского уезда К. Кареткина на постановление уездного съезда по делу о семейном разделе. 1899–1904 гг. // Централь Показать все
Об отказе принять в Ложголовское сельское общество крестьянина д. Поозерье Ложголовской волости Гдовского уезда И. Богданова. 1899 г. // Центральный государственный истор Показать все
О выкупе двух наделов земли крестьянином д. Поозерье, Ложголовской волости, Г. Ивановым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
957Поозерье, д. вл.при колодце.8040184948

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ложголовская волость
Позерье д.825 стан3052 участок3почтовое отделение Козья Гора.

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