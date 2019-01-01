деревня Казнакурьево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Казнакурьево

Сокольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о дворовых людях с-ца Казнакурьево Кодановской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Ревизская сказка о крестьянах с-ца Казнакурьево Кодановской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело по кассационной жалобе поверенного крестьян дер. Казнакурьева Кодановской волости Кадниковского уезда Кириллова на приговор уездного съезда по обвинению доверителей Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Казнакурьева Кодановской волости Кадниковского уезда Воробьева П. И. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Николаю. 1 Показать все
Дело по прошению крестьянина села Казнакурьева Кодановской волости Соколова Василия по делу о возвращении ему отнятого обществом отцовского надела земли. 1904 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Кодановской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4386Казнакурьево, д. вл.при р. Двинице.3110183539

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Кодановская волость
741. Казнакурьевское, село бывшее владельческое, при речке Двинице, дворов 28, жителей 168, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Кодановская волость
54КазнокурьеКазнокур.БлаговещенскийБобарыкина28248129113

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
Казнакурьево29921деревняРусские4996107203

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Кодановский сельсовет
Казнакурьево (сс,скков,шк. I ст.)4162селоЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: —.5049

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сокольский район
243888Казнакурьеводеревня59°41'с.ш.40°25'в.д.O-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сокольский муниципальный район, Двиницкое сельское поселение
19638424151д Казнакурьеводеревня

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