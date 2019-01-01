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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о дворовых людях с-ца Казнакурьево Кодановской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Ревизская сказка о крестьянах с-ца Казнакурьево Кодановской вол. Кадниковского у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 163.
Дело по кассационной жалобе поверенного крестьян дер. Казнакурьева Кодановской волости Кадниковского уезда Кириллова на приговор уездного съезда по обвинению доверителей Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Казнакурьева Кодановской волости Кадниковского уезда Воробьева П. И. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Николаю. 1 Показать все
Дело по прошению крестьянина села Казнакурьева Кодановской волости Соколова Василия по делу о возвращении ему отнятого обществом отцовского надела земли. 1904 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Кодановской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4386Казнакурьево, д. вл.при р. Двинице.3110183539
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
741. Казнакурьевское, село бывшее владельческое, при речке Двинице, дворов 28, жителей 168, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
54КазнокурьеКазнокур.БлаговещенскийБобарыкина28248129113
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Казнакурьево29921деревняРусские4996107203
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Казнакурьево (сс,скков,шк. I ст.)4162селоЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: —.5049
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
243888Казнакурьеводеревня59°41'с.ш.40°25'в.д.O-37-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638424151д Казнакурьеводеревня