деревня Тухинь, деревня Тухинь, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Тухинь

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Тверский уезд
57Тухино, д. каз.при р. Тьме.242438116136

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Тверской уезд, Шепелевская волость
350. Тухина, деревня бывшая государственная, при реке Тьме, дворов 53, жителей 310, волостное правление (уездный город в 24 верстах). В 10 верстах — 2 ц. пр.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Тверской уезд, Кумординская волость
21Тухин67

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
112071Тухиньдеревня56°51'35°28'O-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Медновское сельское поселение
28620438356д Тухиньдеревня
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