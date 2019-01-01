- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1847Краснопольское (Судорогина, Зайкова), сел.при р. Нейве.19240180436440Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
310. Краснопольское (Залково, Судорогино), село бывшее государственное, при речке Ви, люе, дворов 195, жителей 905, волостное правление (уездный город 193 в.): церковь пр Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Краснопольское6135104181044223024014631[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Краснопольское, на р. Вилюе, церк , 2-хкл. учил., библ., вол. правл., фельдш. п., распл.Краснопольское общество197519528Бывшие государственныеПравославныеРусские200—
2) д. Судорогина, на р. Вилюе, распл.Краснопольское общество55119138Бывшие государственныеПравославныеРусские200½
3) дер. Зайкова, на р. НейвеКраснопольское общество111215Бывшие государственныеПравославныеРусские200½
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
11. Судорогина, д.68135153288русские288—— Краснопольск. р. Вилюй½12ст. Анатольская27½12½½122712большой
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513954Краснопольесело57°43'с.ш.60°29'в.д.O-41-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000346с Краснопольесело