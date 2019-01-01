село Краснополье, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Краснополье

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1847Краснопольское (Судорогина, Зайкова), сел.при р. Нейве.19240180436440Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Краснопольская волость
310. Краснопольское (Залково, Судорогино), село бывшее государственное, при речке Ви, люе, дворов 195, жителей 905, волостное правление (уездный город 193 в.): церковь пр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Краснопольская волость
село Краснопольское6135104181044223024014631[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Краснопольская волость
1) с. Краснопольское, на р. Вилюе, церк , 2-хкл. учил., библ., вол. правл., фельдш. п., распл.Краснопольское общество197519528Бывшие государственныеПравославныеРусские200
2) д. Судорогина, на р. Вилюе, распл.Краснопольское общество55119138Бывшие государственныеПравославныеРусские200½
3) дер. Зайкова, на р. НейвеКраснопольское общество111215Бывшие государственныеПравославныеРусские200½

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Петрокаменский район, Краснопольский сельсовет
11. Судорогина, д.68135153288русские288Краснопольск. р. Вилюй½12ст. Анатольская27½12½½122712большой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
513954Краснопольесело57°43'с.ш.60°29'в.д.O-41-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000346с Краснопольесело

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