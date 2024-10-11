деревня Павлово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Павлово

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Список крестьян дер. Павлово Бобровско-Захаровской волости, ходатайствующих о переселении на казенную землю. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Павлово Бобровско-Захаровской волости Некипеловых, Дурягина и Барболина о переселении. 1901 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Показать все
Дело по прошению крестьян дер. Павлово Бобровско-Захаровской волости Некипелова, Черняевых и др. о переселении. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Сараевской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6442Павлово, д. каз.при рч. Кичменге.789636124130

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Бобровско-Захаровская волость
Павлова9323

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
33765Павловодеревня60°05'с.ш.45°18'в.д.P-38-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Городецкое сельское поселение
19630408446д Павловодеревня

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