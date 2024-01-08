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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
703Дольцы, с. дух. вед.при руч. Дольцах.4011½6915Церквей православных 2.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Дольцы (село)11Ольгино
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
2727ДельцысельцоНизинский—Всего: 3. Крестьянского типа: 3.52742.710.72.1Хотынец, М.-Б.-Б. ж. д. : 28,8 км.п.-т. а. Ольгино: 10,7 км.—