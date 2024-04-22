село Дьячье, село Дьячье, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Дьячье

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
351Дьячье (Кузьмодемьянское), с. вл.при р. Мезине.1515348185

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Баклановская волость
12. Козмодемьянская, что в Дьячье (Дьячье), село бывшее владельческое, дворов 32, жителей 213, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Баклановская волость
Дьячье, Козьмодемианское (село)15город Орел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
62866Дьячьесело53°04'с.ш.35°57'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Пахомовское сельское поселение
54647428106с Дьячьесело
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