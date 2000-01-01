село Кичкири, Житомирська область (на 2018) — Familio

Кичкири

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Кичкировская волость
858. Кичкиры, село бывшее владельческое, при речке Мыке, дворов 79, жителей 400, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Кичкиревская волость
село Кичкиры1102140083916646297630212599660

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Кичкировская волость
Кичкири село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7842Кичкиріселор-н Радомишльськийсільрада Кичкирівська

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