другой Манины, Юганская волость, Сургутский уезд (на 1912) — Familio

Манины

Юганская волость, Сургутский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Сургутский округ
2155Манины, юр. остяк.при р. Большом Югане.22530123

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Сургутский уезд, Юганская волость
Манины ост. юр., при р. Бол. Югане100334528528514

Мы используем куки для улучшения работы сайта.