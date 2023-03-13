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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3647Пашеньково (Пашинково), с. вл.при колодцах.2419137986Церковь православная 1. Завод кирпичный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1069. Пашеньково, село бывшее владельческое, дворов 23, жителей 187, церковь православная, торжок в храм. праздн.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Пашеньково (село)21Город Мценск
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
96274ПашеньковоселоПашеньковский—Всего: 34. Крестьянского типа: 83.9610920526.75.2Думчино, М.-К. ж. д. : 16 км.п. а. Тельчье: 5,2 км.С/с; шк. I-ой ст.; лик/п.