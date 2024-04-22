село Голычевка, село Голычевка, Рівненська область (на 2018) — Familio

Голычевка

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Корецкая волость
1280. Голычевка, деревня бывшая владельческая, при речке Кобылянке, дворов 44, жителей 327, школа, питейный дом, ветряная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-20127Голичівкаселор-н Корецькийсільрада Морозівська
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