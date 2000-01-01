деревня Соловьевка, деревня Соловьевка, Старо-Петровская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Соловьевка

Старо-Петровская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Старо-Петровская волость
1Андреевка (Соловьевка), д. при р. Белой, х.-з. маг., вблизи хутора Е. И. и В. А. Фок, Н. А. Фок и М. А. Шестаковой 3212136151Земледелие
13Чирковой Е. Ф. хут., при р. Белой32121103Земледелие
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