хутор Явтушенков, Ново-Аврамовская волость, Хорольский уезд (на 1900) — Familio

Явтушенков

Ново-Аврамовская волость, Хорольский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Ново-Аврамовская волость
5.0Явтушенков хуторНово-Аврамовское козаков214332161430

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