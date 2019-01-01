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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
734Якшина, д.при оз. Ковском.70½70½112734
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
136. Якшина, деревня бывшая владельческая, при озере Ковжском, дворов 13, жителей 90, часовня, почтовая станция, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
21493. ЯкшинаБурковскоеОзере Ковском7018До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 18. До пароходной пристани: 17½. Крестьянское: 15. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 13. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 40. Не крестьянское: 6. Крестьянское: 36. Не крестьянское: 8.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33881Якшинодеревня60°49'с.ш.37°22'в.д.P-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622412161д Якшинодеревня