деревня Пономаревка, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Пономаревка

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
73Пономаревка, д. вл.при безымянном ручье.181842022

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Екимовская волость
Пономаревка г. Ярова, Щекут., Гаврил., Кочетк., Крапотк., и Моханов., Савост., и Сурков. вл. ус.643912172918183Стафурлово
Пономаревка г. г. Крапоткиной, Стабниковой водяная мельница6440при реке Павловке24618½18½4СтафурловоВодян. мельница

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