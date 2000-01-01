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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
73Пономаревка, д. вл.при безымянном ручье.181842022
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Пономаревка г. Ярова, Щекут., Гаврил., Кочетк., Крапотк., и Моханов., Савост., и Сурков. вл. ус.6439—12172918183Стафурлово
Пономаревка г. г. Крапоткиной, Стабниковой водяная мельница6440при реке Павловке—24618½18½4СтафурловоВодян. мельница