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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1876 г. По жалобе отставного рядового Пермской губернии Екатеринбургского уезда Кисловской волости деревни Соколовой Егора Мали Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2245Соколова (Лукина), дер.при рч. Камышенке.6815131504550
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
461. Соколова (Лукина), деревня бывшая государственная, при речке Камышенке, дворов 166, жителей 968, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) д. Соколова (Лукина), зем. шк., распл.Соколовское общество229607596Бывшие государственныеПравославныеРусские682
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89305Соколовадеревня56°32'с.ш.61°35'в.д.O-41-124