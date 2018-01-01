село Нововасилевка, село Нововасилевка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Нововасилевка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1214Ново-Васильевка (Великая Каратаева), д. вл.при балке Столбовой.55860168197

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Новопавловская волость
339. Ново-Васильевка (Большая Каратаева), деревня бывшая владельческая, при балке Столбовой, дворов 44, жителей 205, молитвенный дом, трактир, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Новогеоргиевская волость
село Новогеоргиевка
Ананьевский уезд, Ново-Павловская волость
местечко Ново-Павловка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Ново-Павловская волость
деревня Ново-Васильевка (сельское общество)122216293509

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15996Нововасилівкаселоцентр сільської радир-н Врадіївськийсільрада Нововасилівська
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