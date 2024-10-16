деревня Шилово, Успенская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Шилово

Успенская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4974Шилово, д. вл.при колодцах.32½19½79898

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Успенская волость
309. Успенское (Шилово), село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 113, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь православная, богадельня, торжок

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Успенская волость
село Шилово115164712051317571722347926

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Успенская волость
304ШиловоСело33204537Церковь, церковно-приходск. школа грам., земская школа, ярмар. 15 августа, сыроварен. завод.

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