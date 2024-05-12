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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
710Акбулатова (Нижняя Баишева, Бишай), д. башк.при р. Сакмаре.1254665159122Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
565. Акбулатова (Тюбень-Бишай, Карагужина), деревня бывшая государственная, при реке Сакмаре, дворов 32, жителей 166, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72149Акбулатоводеревня51°30'с.ш.57°12'в.д.M-40-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53714000246д Акбулатоводеревня