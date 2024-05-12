село Атаманов Угол, село Атаманов Угол, Сосновский район, Тамбовская область (на 2018) — Familio

Атаманов Угол

Сосновский район, Тамбовская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Перкинская волость
868. Ашманов Угол, село бывшее государственное, при речке Пишляйке, дворов 251, жителей 1885, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
806859Атаманов Уголсело53°08'41°24'N-37-107
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