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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Райколово Кошелевской волости Царскосельского у. 1914 г. // Центральный государственный историческ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4073Райколово, д. удел.при р. Ижоре.13826105101Завод кирпичный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
577. Райколова, деревня бывшая удельная, при реке Ижоре, дворов 32, жителей 200, пожарный сарай, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Райколово д.111 стан16131 участок15город Царское Село