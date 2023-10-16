деревня Бор, деревня Бор, Стрелецкая волость, Старооскольский уезд (на 1892) — Familio

Бор

Стрелецкая волость, Старооскольский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2303Бор, д. каз.при р. Осколе.5282011480

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Стрелецкая волость
973. Бор (Малявинка), деревня бывшая государственная, при реке Осколе, дворов 40, жителей 625

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Старооскольский уезд, Стрелецкая волость
Бор деревня68785Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 11.
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