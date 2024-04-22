хутор Усть-Невинский, хутор Усть-Невинский, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Усть-Невинский

Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Кубанской области 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5473Усть-Невинские хут., нас. каз.на правом берегу р. Кубани 22257068великороссы, малороссыправославныеНа земле общинного владения Невинномысской станицы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Кочубеевский район
88732Усть-Невинскийхутор44°33'41°57'L-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Невинский сельсовет
7628435101х Усть-Невинский#Н/Д
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