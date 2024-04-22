Усть-Невинский
Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Кубанской области 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5473Усть-Невинские хут., нас. каз.на правом берегу р. Кубани —22257068великороссы, малороссыправославныеНа земле общинного владения Невинномысской станицы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88732Усть-Невинскийхутор44°33'41°57'L-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7628435101х Усть-Невинский#Н/Д