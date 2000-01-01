сельцо Новосавиновка, сельцо Новосавиновка, Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Новосавиновка

Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись мельницы, просорушки, коноплянки и сукновалки жителей с. Н. Савиновки Нижне-Ведугской волости Бориса Аристарховича Епишова и Андрея Дмитриевича Сафонова. 1905 г. // Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1684Новосавиновка, сц. вл.при рч. Гнилуше.17351199106

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Нижневедугская волость
Ново-Совиновка.2194сельцоНовосовиновск.24135
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