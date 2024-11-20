хутор Ромашки, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ромашки

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Черневичская волость
Ромашки 1-е, д., р. Ауте, жит. 41 (22 м. 19 ж.), дес. 40, у. гор. 33 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Березвечь 37 в.
Ромашки 2-е, д., р. Аута, жит. 14 (8 м. 6 ж.), дес. 20, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Прозорокский сельсовет
х Ромашки3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Прозорокский сельсовет
х. Ромашки2

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