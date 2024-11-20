- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ромашки 1-е, д., р. Ауте, жит. 41 (22 м. 19 ж.), дес. 40, у. гор. 33 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Березвечь 37 в.
Ромашки 2-е, д., р. Аута, жит. 14 (8 м. 6 ж.), дес. 20, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Ромашки3
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Ромашки2