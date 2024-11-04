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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2130Точильный ключь (Точильногорское), дер.при ключе.1137365164162Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
448. Точильный Ключ (Точильногорское), деревня бывшая государственная, при речке Точильный Ключ, дворов 74, жителей 359, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) д. Точильный-Ключ (или Точильная Гора), зем. шк., распл.Точильно-Ключевское общество82270273Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские 1037
2) д. Точильная Гора, при ключе Точильном, зем. шк., ярмарка: Преображенская, 6 августа — однодневная, распл.Точильно-Горское общество39124131Бывш. мастер. каз. горн. зав.ПравославныеРусские10012
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91445Точильный Ключсело57°30'с.ш.61°18'в.д.O-41-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65720000241с Точильный Ключсело