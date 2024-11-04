село Точильный Ключ, Режевской, Свердловская область (на 2019) — Familio

Точильный Ключ

Режевской, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2130Точильный ключь (Точильногорское), дер.при ключе.1137365164162Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Глинская волость
448. Точильный Ключ (Точильногорское), деревня бывшая государственная, при речке Точильный Ключ, дворов 74, жителей 359, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Глинская волость
11) д. Точильный-Ключ (или Точильная Гора), зем. шк., распл.Точильно-Ключевское общество82270273Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские 1037
Екатеринбургский уезд, Режевская волость
2) д. Точильная Гора, при ключе Точильном, зем. шк., ярмарка: Преображенская, 6 августа — однодневная, распл.Точильно-Горское общество39124131Бывш. мастер. каз. горн. зав.ПравославныеРусские10012

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Режевский район
91445Точильный Ключсело57°30'с.ш.61°18'в.д.O-41-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Режевской
65720000241с Точильный Ключсело

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