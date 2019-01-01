село Нижнее Челяево, село Нижнее Челяево, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Нижнее Челяево

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
890Кармалка (Челяева), д. вл.при ключе.382270262265

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Знаменская волость
461. Нижне-Челяева, деревня бывшая владельческая, при речке Кармалке, дворов 123, жителей 768

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Знаменская волость
Д. Нижнее Челеево. Б. помещ. Рус. Прав.2334205357126430434

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
74998Нижнечеляевосело53°56'с.ш.52°37'в.д.N-39-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Нижнечеляевский сельсовет
53643425116с Нижнее Челяевосело
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