село Стратиевка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Стратиевка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине с. Стратиевки, Демовской вол., Ольгопольского уезда Одесской губ. Налагнийчуке Назарии Павловиче, привлеченном к дознанию по ст. 246 уложения о наказан Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Демовская волость
1097. Стратиевка (Ковалевка), село бывшее владельческое, при речке Савранке, дворов 344, жителей 2229, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 11 лавок, базар по вт Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Демовская волость
Стратиевка7803192610

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2528Стратіївкаселоцентр сільської радир-н Чечельницькийсільрада Стратіївська

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