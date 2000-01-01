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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3074Лужки, с. вл.при рч. Корсе.3429178587Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
105. Лужки, село бывшее владельческое, при реке Корее, дворов 21, жителей 120, волостное правление, 3 церкви православных, постоялый двор. В 3 верстах — винокуренный заво Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
404ЛужкиСело33439Церковь, церковно-приход. школа. Преображенская ярмарка 6 августа. Две мелочн. лав. и водяная мельн.
405ЛужкиВладельческая усадьба33111
406ЛужкиДеревня332710791Две мелочных лавки.