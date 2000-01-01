село Лужки, Семлевская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Лужки

Семлевская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3074Лужки, с. вл.при рч. Корсе.3429178587Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Лужковская волость
105. Лужки, село бывшее владельческое, при реке Корее, дворов 21, жителей 120, волостное правление, 3 церкви православных, постоялый двор. В 3 верстах — винокуренный заво Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Семлевская волость
404ЛужкиСело33439Церковь, церковно-приход. школа. Преображенская ярмарка 6 августа. Две мелочн. лав. и водяная мельн.
405ЛужкиВладельческая усадьба33111
406ЛужкиДеревня332710791Две мелочных лавки.

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