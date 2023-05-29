деревня Макаробелогурова, деревня Макаробелогурова, Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Макаробелогурова

Валуйский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Белгородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Валуйский уезд
1061Макаробелогурова (Мокробелогурово, Замаренова), д. каз.при заливе р. Оскола.203672269289

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Осколищенская волость
550. Макаро-Белогурова (Замиронова), деревня бывшая государственная, при реке Осколе, дворов 103, жителей 544

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Погромская волость
Макаро-Белогурова (Замаренева)7802деревняКняжевскаго95646
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