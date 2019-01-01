село Ризское, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ризское

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3184Рижское (Рысков), сц. вл.при колодцах.62254839Церковь православная 1 (домовая).

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Вяземский уезд
Сц. Ризское с дер.45Анна Мих. Энгельгарт2352052

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Чепчуговская волость
42РизскоеВладельческая усадьба7223Домовая церковь и земская школа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
180966Ризскоесело54°15'00"34°11'00"N-36-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Андрейковское сельское поселение
66605404281с Ризскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.