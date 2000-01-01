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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О доставлении архангельскому губернатору сведений об имущественном положении крестьянина Новоладожского уезда Соледской волости деревни Красной Семена Андреевича Болотова Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Красново. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Заявление жителя деревни Краснов, Сольецкой волости, Новоладожского уезда, Петроградской губернии - Щетникова с жалобами на действия деревенского комитета бедноты. 1918 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2845Красново (Красная), д. вл.при колодцах.8787179893Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
389. Краснова (Красная), деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 205, часовня, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Красново д. 871 стан335 участок6город Новая Ладога.