деревня Красново, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Красново

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О доставлении архангельскому губернатору сведений об имущественном положении крестьянина Новоладожского уезда Соледской волости деревни Красной Семена Андреевича Болотова Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Красново. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Заявление жителя деревни Краснов, Сольецкой волости, Новоладожского уезда, Петроградской губернии - Щетникова с жалобами на действия деревенского комитета бедноты. 1918 г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2845Красново (Красная), д. вл.при колодцах.8787179893Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Солецкая волость
389. Краснова (Красная), деревня бывшая владельческая, дворов 29, жителей 205, часовня, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Красново д. 871 стан335 участок6город Новая Ладога.

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