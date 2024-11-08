посёлок Морец, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Морец

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Больше-Глушицкая волость
Д. Морец. Б. Удел. Рус. Раскол.4108Озеро Морец801181019128130

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
57795Морецпосёлок52°25'с.ш.50°20'в.д.N-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Сельское поселение Большая Глушица
36608408111п Морецпоселок

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