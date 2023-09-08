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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об исполнении воинской повинности по призыву 1918 года, крестьянином Владимирской губернии, Шуйского уезда, Кочневской волости, села Маршево, Александром Илларионови Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5936Маршево, с. вл.при р. Уводи.5828218886Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
882. Маршево, село бывшее владельческое, при реке Уводи, дворов 12, жителей 67, церковь православная
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6796Маршево село13324935510
6797Маршево усадьба6111853—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
589440Маршовосело57°08'40°40'O-37-106
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24613432116с Маршовосело