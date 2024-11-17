деревня Вулька-Телеханская, Ивацевичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Вулька-Телеханская

Ивацевичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Телеханская волость
658. Вулька, деревня бывшая владельческая, при Огинском канале, дворов 58, жителей 572

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Телеханская волость
Вулька, деревня13001764278553
Вулька, урочище1624277553

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Ивацевичский район, Телеханский поссовет
д Вулька-Телеханская751

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Ивацевичский район, Телеханский сельсовет
д. Вулька-Телеханская237

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