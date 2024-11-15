посёлок городского типа Цхнети, ვაკის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014) — Familio

Цхнети

ვაკის რაიონი, ქ. თბილისი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Варианты названий
წყნეთი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Город Тбилиси
поселок городского типа Цхнети2201454

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი
დაბა წყნეთიBorough TsknetiМужчин: 3309. Женщин: 3857. Всего: 7166.

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