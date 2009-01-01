деревня Пуплы, Горецкий район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Пуплы

Горецкий район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Горская волость
15Дер. ПуплыпроселкеколодцеМедведовск. с. о. 52223Кледневичск. пр. 6948
33Фол. Пуплыпроселкереч. Быстройкр. Лебедев. тов. 389Горского прав. 7048

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Горецкий район, Паршинский сельсовет
д Пуплы18

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Горецкий район, Паршинский сельсовет
д. Пуплы19

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