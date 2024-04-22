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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Матвеевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4269.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Цитович в с. Матвеевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Цитович Н. М. в с. Матвеевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Переписка о состоящей под надзором полиции крестьянке с. Матвеевка, Чернцовской волости Ирине Терентьевне Шохиной. 1901 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 103. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
17Матвеевка, с. вл.при р. Пензе.3918115397410Церковь православная 1. Мельниц 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
68. Матвеевка (Тихвинское), село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 159, жителей 950, церковь православная, школа, 2 лавки, винокуренный завод