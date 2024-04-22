село Матвеевка, село Матвеевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Матвеевка

Пензенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Матвеевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4269.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Цитович в с. Матвеевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Цитович Н. М. в с. Матвеевка Чернцовской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Переписка о состоящей под надзором полиции крестьянке с. Матвеевка, Чернцовской волости Ирине Терентьевне Шохиной. 1901 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 103. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
17Матвеевка, с. вл.при р. Пензе.3918115397410Церковь православная 1. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Чернцовская волость
68. Матвеевка (Тихвинское), село бывшее владельческое, при речке Пензе, дворов 159, жителей 950, церковь православная, школа, 2 лавки, винокуренный завод
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